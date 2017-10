Julio César Chávez Jr. nuevamente ha creado polémica en redes sociales, luego de compartir algunas imágenes donde aparece contando varios fajos de billetes junto al reconocido preparador físico Ignacio Beristáin.

En el video difundido a través de la cuenta de Instagram @Boxeomexicano, se puede ver al hijo de ‘la leyenda’ Julio César Chávez, pasando a Beristáin el dinero que presuntamente ha obtenido a lo largo de su carrera como boxeador.

Julio Cesar Chavez Jr saldando cuentas y haciendo negocios con Don Nacho Beristain. ➖➖➖➖➖➖➖➖ JC Chavez JR is making some brilliant business with Don Nacho Beristain. Una publicación compartida de Canelo Golovkin Boxing Boxeo (@boxeomexicano) el 3 de Oct de 2017 a la(s) 8:58 PDT

Esta no sería la primera vez que se puede ver al Junior contando grandes cantidades de dinero en las redes, pues cabe recordar que hace algunas semanas el joven compartió otro video en la misma situación.

“Soy tan pobre, que lo único que tengo es dinero”, mencionó en aquel video también compartido en Instagram.

Desde hace unos días se reveló que Nacho Beristáin y Chávez Jr. se reencontraron en la ciudad de Los Ángeles, California, debido a que el pugilista anunció su regreso al ring el próximo mes de diciembre.

Los comentarios para el hijo de Julio César Chávez no se hicieron esperar.

“La neta te estás ganando el rechazo de la gente que te seguía y tenías mucha gente a pesar de que eres un maleta para el box, nomás por el apelativo Chávez, que ahora lo tienes por los suelos, la neta la estás cag… pero allá tú que no agarras el rollo, tan peludo que estás, pobre familia, quiero verla unos diez años más a ver si seguirás contando dinero”, le escribió un usuario de la red social.

“Pobre pen… las drogas y los muchos madr… que recibe ya le atrofiaron el cerebro y no puede acomodar el dinero”, opinó alguien más.

“El payaso del Jr. debería mejor ponerse a entrenar y limpiar el nombre de su padre, que él tiene bastante mal ese legado”, fue otro de los comentarios.

“No pues creo que el que perdió el piso fue él y no el ‘Canelo’, como decía el Jr., tanto que le tiraba que no era humilde, etc., etc. y no es el primer video que miro del pin… tieso del Jr. haciendo esto y no es envidia ni nada, el ped… es que a quién fregados le importa lo que tenga o deba”, opinó otro usuario.