La empresa Constellation Brands reportó ganancias del cuarto trimestre de 2017 superiores a las estimaciones de Wall Street.

El impulso de las ganancias se debió, principalmente, a la fuerte demanda de las cervezas favoritas de los hispanos y que son de origen mexicano Corona y Modelo.

Constellation's beer portfolio was the no. 1 growth contributor to the US beer market with all import brand families achieving record volume levels #STZFY18results #beerhighlights pic.twitter.com/N57UDRlPLk

— Constellation Brands (@cbrands) March 29, 2018