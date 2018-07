El popular cereal Honey Smacks, de Kelloggs, ha sido vinculado con un brote de salmonella que ha afectado a 100 personas en 33 estados, informaron el jueves autoridades de salud.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) tuitearon: “No coman este cereal”.

OUTBREAK Update: 100 Salmonella infections in 33 states linked to Kellogg’s Honey Smacks cereal. Do not eat this cereal. https://t.co/G5WyEiWp5A pic.twitter.com/Fa8EF3izUu

— CDC (@CDCgov) July 12, 2018