El CEO de Starbucks dijo que desea reunirse personalmente y “ofrecer una disculpa cara a cara” a los dos hombres de color arrestados en una sucursal de Filadelfia el jueves, según informó The Philadelphia Inquirer.

En un declaración publicada el sábado por la noche, el CEO Kevin Johnson calificó las acciones en el Starbucks de Filadelfia como un “resultado reprensible”.

We apologize to the two individuals and our customers for what took place at our Philadelphia store on Thursday. pic.twitter.com/suUsytXHks

“El video filmado por los clientes es muy duro de observar y las acciones en él no son representativas de nuestra misión y valores de Starbucks”, escribió Johnson en el comunicado.

Una protesta en la sucursal de las calles 18 y Spruce en Filadelfia estaba programada para el mediodía del domingo. Una protesta de “Shut Down Starbucks!” fue programada en el lugar para el lunes por la mañana, informó el Inquirer.

El arresto de los dos hombres negros desató indignación en las redes sociales y llevó a una investigación policial, luego de que un video del incidente se volviera viral.

El video publicado el jueves por Melissa DePino en YouTube muestra que la policía habla con los hombres durante varios minutos. Los oficiales luego esposaron a los hombres y los acompañaron a salir de la tienda.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci

— Melissa DePino (@missydepino) April 12, 2018