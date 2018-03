Casilleros de Amazon impulsan visitas a Whole Foods

Los compradores están haciendo más viajes rápidos a las tiendas Whole Foods que tienen instalados casilleros de Amazon, generando una nueva forma de aumentar las ventas.

De acuerdo con una investigación de la firma inMarket, las visitas ‘micro’, definidas como de tres a cinco minutos, aumentaron un 11 por ciento en las tiendas con casilleros desde que Amazon cerró su compra de Whole Foods el 28 de agosto de 2017, por 13,700 millones de dólares.

