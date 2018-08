A 102 días de que termine su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó que el tema de la famosa ´Casa Blanca´ marcó su sexenio como uno de sus más grandes errores y reveló que se arrepiente de haber involucrado a su esposa, Angélica Rivera de Peña Nieto.

“El tema de la ‘Casa Blanca’ por ejemplo es uno que a mí me queda muy marcado… lamenté haber involucrado a mi esposa (Angélica Rivera) en la explicación del tema… a ella no correspondía, ella no es funcionaria… y la involucré porque era ella, de forma, como matrimonio, que estábamos haciéndonos de una nueva casa”, dijo el todavía presidente mexicano.

Aunque el mandatario mexicano había rechazado su implicación en la compra de la llamada ‘Casa Blanca’, en la entrevista para el programa En Punto de Denise Maerker, de la cadena Televisa, habló en plural cuando se refirió a la compra de la casa.

Peña Nieto también aceptó que se arrepintió “de haber involucrado a mi esposa, porque creo que a ella también le dejó un mal sabor y un tema que ha sido difícil superar en todo este tiempo… sigo pensando que no hubo conflicto (de interés)”.

Peña Nieto niega que haya conflicto de interés con la ´Casa Blanca´

El presidente negó que hubiera conflicto de interés con la compra de la casa: “El supuesto conflicto de interés que se suscitaba era sobre un proyecto, una obra, que se iba a realizar y que nunca se realizó”.

Al respecto, explicó que “donde se genera el conflicto de intereses del proyecto, el empresario que entonces nos estaba vendiendo la casa, era parte de un conjunto de empresas que se había agrupado para hacer el tren interurbano México-Querétaro”.

Sebastián Barragán, quien fue uno de los periodistas encargados de la investigación de la ‘Casa Blanca’, escribió en Twitter: “La versión oficial era que @epn no tuvo que ver en la compra de la ‘Casa Blanca’… hoy, reconoció dos veces que la compra la hizo junto con Angélica Rivera”.

La versión oficial era que @epn no tuvo que ver en la compra de la Casa Blanca. Hoy, reconoció dos veces que la compra la hizo junto con Angélica Rivera:

-“era ella, como matrimonio, q estábamos haciéndonos de una casa”.

-“el empresario q entonces NOS estaba vendiendo…” pic.twitter.com/INwLXZEWox — Sebastián Barragán (@Sebvnhp) August 22, 2018

Las reacciones de usuarios en redes no se hicieron esperar:

Hola, muy buena la entrevista con Peña Nieto, pero creo que la casa blanca no tiene forma de explicarse, fue una sinvergüenzada !!!! — María Adelina Torres (@marialinatorr) August 23, 2018

Reconoce Peña Nieto que la Casa Blanca era un proyecto matrimonial, luego entonces no era sólo de Angélica Rivera como dijo la versión oficial. Luego entonces no era con las ganancias de la señora con Televisa… — Alberto Barranco Ch. (@ABarrancoCh) August 22, 2018