La casa: un barril sin fondo, por Andrés Gutiérrez

Andrés Gutiérrez recuerda cómo su esposa y él llenaron un carrito de compras en la tienda Home Depot, “con cosas y cositas para hacer nuestro nidito de amor más bonito, nuestra casa.

Llegamos a la tienda con un cupón donde nos ofrecían cero por ciento de intereses por seis meses en todas nuestras compras y como ya teníamos más de 24 horas viviendo en la casa, traíamos la fiebre al 100 por ciento para hacerle mejoras.

A la hora de pagar nos dijeron que como era la primera vez que usábamos la tarjeta, nos daban un 15 por ciento en todas nuestras compras. Sentí como si estuviera en Las Vegas y jalé la palanca y vi muy claro cómo giraban esos símbolos de dinero en los ojos de mi esposa.

Sin duda ella también vio lo mismo en mis ojos porque casi al mismo tiempo dijimos: “Nos cuida este carrito porque vamos por dos carritos más. Yo dije “uffff qué bueno que venimos los dos para poder empujar dos carritos a la misma vez y tomar ventaja de esta oferta donde casi estamos ganando dinero”.

Mi papá una vez me dijo que una casa es como un barril sin fondo. Realmente no entendí lo que me quiso decir hasta que mi esposa y yo compramos nuestra propia casa.

Como pajaritos enamorados tomados de la mano, caminábamos por las tiendas y comprábamos pensando en los cambios que queríamos hacer y todavía no vivíamos en ella.

Entre un juego de recámara, una sala, una mesita por aquí y un cuadrito por acá, terminamos endeudados hasta los dientes. Aquí fue cuando entendí lo que me quiso decir mi papá.

Disfruta hacer mejoras en el hogar

Por favor no malinterpreten, no hay nada de malo, es más, disfruten el hacer mejoras a su hogar, pero le quiero recomendar unas cositas para hacer esto con orden.

Primero: Reconozcan que las mejoras, por definición, no son necesidades, ni las confundan con reparaciones. Les recomiendo hacer este tipo de gasto después de eliminar tus deudas y tener un fondo de emergencias de tres a seis meses de tus gastos mensuales.

Segundo: Estos son gastos que se deben hacer con dinero presupuestado específicamente para eso. Si estas compras son importantes, significa que hoy mismo se sientan y agregan esta nueva categoría al presupuesto.

Recuerden que el presupuesto tiene que igualar a cero, así que si agregan esta categoría, tienen que reducir otras para que balancee. Nunca toquen el fondo de emergencia, las cuentas de jubilación o el fondo universitario para mejorar su casa.

Pero cuidado con hacer tu casa demasiado bonita

Por último: Cuidado con hacer su casa demasiada bonita en comparación con el vecindario donde viven porque las mejoras no solo son para nuestro deleite. Las mejoras también son una inversión, porque aumentan el valor de la casa y le ayuda a diferenciarla de otras propiedades cuando llega el tiempo de venderla.

Pero si le mete granito a su cocina (un gasto caro) en un vecindario donde no es nada común, los compradores no van a pagar más de lo que realmente vale la casa.

Si en su vecindario el precio promedio por pie cuadrado es de 65 dólares, nadie le va a pagar 80 aunque la tenga como un palacio por dentro.

Sean sabios y disfruten como matrimonio la unidad que resulta cuando planifican esos cambios y compras juntos.

Nunca hagan esperar el comenzar a invertir para su jubilación o fondo universitario por hacer la casa bonita. Les aseguro que esto de hacer la casa bonita es un cuento de nunca acabar o como dijo mi papá, un barril sin fondo.