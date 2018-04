Luego de que el candidato que encabeza las encuestas a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, amenazó con detener la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el mexicano más rico del mundo salió a defender el proyecto. Y es que mientras muchos lo acusan de patrocinar la obra, Carlos Slim se reunió con los medios para aclarar que su familia no ha metido dinero.

La familia Slim “directamente, cero, pero metió dinero en la Siefore, metió dinero el fondo de pensiones de las empresas, de Telmex, de otras, metió dinero de las sociedades de inversión, de inversión de renta fija”, aclaró el empresario que ocupa el número seis en la lista de los más ricos del mundo, según el diario El Universal.

De acuerdo con Forbes, Slim defendió con algunas cifras los beneficios del proyecto: 60,000 millones de pesos (unos 3,333 millones de dólares) en salarios y sueldos: “A través de este nuevo proyecto va a haber una gran transformación. La discusión sobre el aeropuerto no debe ser si cuesta más o menos, porque no es un coche lo que se está comprando. Hay que ver no solamente la inversión que se va a hacer, sino que efectos va a tener la inversión”.

Según El Financiero, el empresario dijo durante la conferencia de prensa que suspender el proyecto “es suspender el crecimiento del país”, y afirmó que el proyecto generará “una transformación mágica” en una de las zonas “más marginadas de la Ciudad de México”.

Slim aclaró que “no tengo interés en la concesión, ni en el desarrollo del terreno. Tengo interés en que se haga el nuevo (aeropuerto) y en el desarrollo del terreno (del aeropuerto actual una vez que se desocupe”.

Interrogado sobre si teme que el exalcalde de la capital llegue a la presidencia, Slim dijo: “Me preocuparía y me daría miedo por todo lo más que siga porque si ese va a ser el criterio, yo creo que van a ser criterios equivocados de inversión”.

AMLO responde a las declaraciones de Slim

Ante las declaraciones de Slim, López Obrador no se quedó callado: “Él es un hombre de negocios, entonces él está defendiendo sus intereses. Pero yo voy a ser presidente de México y voy a defender los intereses del pueblo de México”.

Para el candidato a la Presidencia por la coalición “Juntos Haremos Historia”, las declaraciones del empresario forman parte de la estrategia para desacreditarlo.

“Lo están utilizando para tratar de contrarrestar el avance de nuestro movimiento (…) seguramente le pidieron que saliera a dar esta conferencia. No sé, seguramente (el presidente Enrique) Peña Nieto o (el expresidente Carlos) Salinas”.

Durante su reunión con los medios, Slim recordó cuando conoció a López Obrador, quien le propuso invertir en el Paseo de la Reforma, y Slim contraofertó con una “revitalización del Centro Histórico”, según Forbes.

Luego de formar un comité ejecutivo para transformar el corazón de la capital, existió un conflicto entre el hombre más rico de México y el tres veces aspirante a la Presidencia: “Hubo una diferencia, él no iba a las juntas”, reveló.

En redes, las reacciones no se hicieron esperar:

Lo único que afectaría el Nuevo Aeropuerto será el bolsillo del PRIAN y Carlos Slim que no paga impuestos por eso están preocupados los de la magia del poder por qué ahí está la alcancia para que puedan seguir robando — rabi (@rabi95536823) April 17, 2018

Siempre he admirado a Carlos Slim por la gran inteligencia que ha tenido en los negocios, pero en lo personal lo que él diga es difícil de creer, ya que todo lo hace a beneficio propio antes que el de México. — Mimi Pecas (@mimi_pecas) April 17, 2018

