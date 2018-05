El secretario de Estado, Mike Pompeo, dejó ver este miércoles una lista de pendientes en la que se lee la asignación de un nuevo embajador en México, así como el nombre del empresario mexicano Carlos Slim, acompañado por el de Ed Whitacre.

En el número diez de la lista, que dejó ver Pompeo en una reunión ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de EE.UU., aparece “Mexico ambassador” (embajador de México), mientras que en el número 12 está el nombre de Carlos Slim y Ed W.

A principios de marzo, una fuente dijo a Bloomberg que el presidente Donald Trump nominaría a Ed Whitacre como nuevo embajador de Estados Unidos en México.

El ejecutivo fue socio de Carlos Slim, el mexicano más rico del mundo, cuando se privatizó Teléfonos de México (Telmex) a principios de los años 90.

Mexico in Pompeo’s to-do list:

10. Mexico Ambassador

11. Carlos Slim / Ed W

* In March, @Reforma reported that Ed Whitacre (fmr ATT CEO & old pal of MX tycoon Carlos Slim) will be nominated as US Amb. to MX after being granted placet; post is vacant since May 5

h/t @dmartosko pic.twitter.com/32h66EKjB2

— José Díaz-Briseño (@diazbriseno) May 23, 2018