Canadá y México se unen para reprochar a Trump

Luego de las declaraciones del gobierno Trump sobre el ‘fracaso’ del acuerdo para “innumerables estadounidenses” , Canadá y México se unieron en una sola voz para condenar de manera abierta los planes del presidente de Estados Unidos para reescribir el Tratado de Libre Comercio entre este país con sus fronteras canadienses y mexicanas, según lo informó El Financiero.

El panorama del inicio de las negociaciones, ha sido caracterizado por una fuerte tensión, en especial, por la cercanía de las elecciones presidenciales en México el año que viene. De acuerdo con información de El Financiero, el representante comercial de EE.UU. Robert Lightizer, declaró que el acuerdo era un fracaso para los estadounidenses, ya que se ha producido un déficit comercial, además de innumerables pérdidas de empleos en el sector manufacturero, y por lo tanto concluyó en decir que todo se debe a causa de las disposiciones del tratado. Estas declaraciones, se suman a las del presidente Donald Trump, quien siempre ha manifestado su desacuerdo con el tratado, llamándolo “una relación desequilibrada con Canadá y el símbolo del déficit comercial con México”.

Varias han sido las preocupaciones de los países negociantes sobre las polémicas disposiciones que la administración Trump quiere incluir como la manipulación de la moneda y los requisitos de contenido regional estrictos de cara alas grandes industrias. Ya se han visto grandes fabricantes automovilísticos que se han opuesto a las medidas y han sido fuertemente criticados por el gobierno estadounidense.

No es la primera vez que Trump se expresa de forma negativa hacia el tratado. En otra oportunidad ha declarado que el TLCAN es un “desastre total” y aunque no se retiró, ha expresado su intención de hacerlo si dentro de las conversaciones no se da lo que él considera justo para Estados Unidos. Sin embargo, México y Canadá se han manetnido firme y argumentan que ninguno de ellos buscó negociar con Estados Unidos.

Varios de los observadores de las negociaciones han sentido el tenso ambiente y pronosticaron que llegar a un acuerdo será un difícil camino.

Para México, el principal reto es encontrar un terreno común para que el beneficio sea multidirecional. De no ser así México y canadá también podráin empezar a mostrar un lado mucho más combativo en las negociaciones.

Le puede interesar: Lotería: El 7 veces ganador comparte 5 consejos para atinarle al premio mayor