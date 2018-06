Canadá anunció aranceles de represalia por 12,600 millones de dólares contra EE.UU., en reciprocidad por los impuestos que el gobierno de Donald Trump ha ordenado contra el acero y el aluminio canadienses.

El gobierno del primer ministro Justin Trudeau difundió la lista final de productos que serán afectados por la medida a partir de este domingo primero de julio.

Algunos pagarán aranceles de diez o 25 por ciento.

Trudeau y el presidente Trump conversaron el viernes en la noche.

“Tal como ha dicho en conversaciones anteriores y en público, el primer ministro transmitió que Canadá no ha tenido más opción que anunciar contramedidas recíprocas, frente a los aranceles al acero y el aluminio que EE.UU. impuso el primero de junio de 2018”, dijo Trudeau en un comunicado.

“Ambos gobernantes acordaron estar en estrecha comunicación sobre el camino a seguir”.

Fue la primera conversación directa entre ambos desde que Trump tuiteó que Trudeau era “débil” y “deshonesto”, después de partir de la reunión del G7 de principios de mes en Quebec.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2018