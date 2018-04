Optimismo canadiense sobre destino del TLCAN

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, apuntó hoy a un posible acuerdo con Estados Unidos y México para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El acuerdo podría estar muy próximo, ya que la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, ha anunciado que asistirá mañana en Washington a una reunión con el representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo.

Thank you to members of the #NAFTA Council for meeting today. Your thoughts on the negotiations are invaluable as I head down to #Mexico to meet my counterparts on Monday pic.twitter.com/r2uqcvF69E

— Chrystia Freeland (@cafreeland) March 2, 2018