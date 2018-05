Casi la mitad de las plantas procesadoras de cangrejos en Maryland carecen de suficiente mano de obra debido a un cambio en las normas migratorias que dejó sin visas a posibles empleados, en su mayoría mexicanos.

El diario Baltimore Sun reportó que el gobierno estadounidense por primera vez este año concedió las visas por lotería y no por orden de llegada.

La escasez de mano de obra afecta la región justo cuando comienza la temporada de pesca de cangrejos y las empresas están advirtiendo que ello podría ocasionar un alza en el precio del producto.

El diario dice que la escasez de visas es un problema crónico del sector, pero que este año es el peor en la historia.

Las 20 procesadoras de cangrejos de Maryland por lo general emplean en total a unos 500 obreros extranjeros con el programa de visas H-2B, que son para trabajadores temporales en sectores no agrícolas, dijo Bill Seiling, director de la Asociación de Industrias de Mariscos de la Bahía de Chesapeake. Unas 200 de esas visas fueron denegadas, agregó.

Maryland seafood industry is facing a crab crisis, with nearly 40 percent of its crab-picking workforce unable to obtain visas. https://t.co/b9aaNrXSWZ pic.twitter.com/mWhM1bG5Tx

— The Baltimore Sun (@baltimoresun) May 3, 2018