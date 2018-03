El fiscal de California, Xavier Becerra, demandó al Gobierno de Donald Trump por agregar en el cuestionario del Censo 2020 una pregunta sobre ciudadanía que considera “inconstitucional”.

Becerra presentó la demanda tan pronto el Departamento de Comercio de Estados incluyó el cambio, este lunes a altas horas de la noche.

Here's the lawsuit we filed last night against @realdonaldtrump 's #census2020 decision. #California simply has too much to lose for us to allow his Administration to botch this obligation! #citizenship pic.twitter.com/Kp1WWJ3jC8

Una coalición de una veintena de fiscales estatales había advertido en febrero pasado al secretario de Comercio, Wilbur Ross, que “una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución de Estados Unidos y los estatutos federales”.

“Agregar una pregunta de ciudadanía en esta fecha tardía socavaría fatalmente precisión del Censo 2020”, expresaron en la misiva.

Del mismo modo, “esta medida perjudica a los estados y a nuestros residentes”, señala el texto.

Senadores demócratas consideraron que la pregunta reduciría “la participación entre los hogares inmigrantes” en el conteo previsto para 2020.

La semana pasada presentaron la “Ley de Todas las Personas Cuentan de 2018” en la Cámara Alta de Estados Unidos.

“El censo federal no es una herramienta para satisfacer a la base electoral del presidente”, enfatizó el senador Bob Menéndez.

The federal census is NOT a tool to rally the President’s base. It’s a constitutionally mandated count of every single PERSON living in this country.

More important than ever to pass my bill to prevent this w/ @CoryBooker @maziehirono & many @SenateDems https://t.co/RbU1Z2wEPk https://t.co/VC8Wfu1r7A

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) March 27, 2018