En Tinsukia, una ciudad ubicada al noreste de la India, los usuarios de una sucursal del Banco Estatal (SBI, por sus siglas en inglés) reportaron que un cajero automático dejó de funcionar… cuando finalmente fueron los técnicos a revisar, ¡nunca esperaron encontrar una rata!

La rata, que además evadió las cámaras de seguridad, quedó atrapada en el interior del cajero automático, en donde murió después de destruir 1.2 millones de rupias, equivalentes a unos 17,662 dólares.

“El cajero automático estuvo fuera de servicio durante unos días y cuando nuestros técnicos abrieron el kiosco, nos sorprendió encontrar billetes triturados y una rata muerta”, dijo a medios locales Chandan Sharma, gerente de la sucursal.

In a country where farmers are committing suicide due to loan burden & lack of monetary help, mice having #AccheDin chomped on cash of lakhs of rupees stashed inside ATM machine! pic.twitter.com/EPi3mKSAA5

— Assam Congress (@INCAssam) June 18, 2018