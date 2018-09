Caen acciones de Nike tras nombrar a Colin Kaepernick imagen de campaña

Las acciones de Nike caían cerca de un tres por ciento este martes, después de que se conociera el más reciente anuncio de la campaña “Just Do It”, protagonizado por Colin Kaepernick, símbolo de las protestas en el fútbol americano.

En este contexto y en una jornada de pérdidas generalizadas, las acciones de Nike cayeron 2.94 por ciento antes del mediodía.

Adicionalmente, la decisión de la marca deportiva generó una tormenta entre usuarios de las redes sociales.

La etiqueta #NikeBoycott se hizo “trending topic” este martes en Estados Unidos, con más de 30,000 personas escribiendo sobre el tema.

La decisión de Nike divide la opinión de analistas y consumidores.

Numerosos usuarios publicaron en Twitter fotos de ellos mismos quemando y rompiendo sus zapatos y prendas de vestir de la marca deportiva.

“La NFL me obliga a elegir entre mi deporte favorito y mi país. Elegí el país. Entonces Nike me obliga a elegir entre mis zapatos favoritos y mi país. ¿Desde cuándo la bandera estadounidense y el himno nacional se volvieron ofensivos?”, escribió un usuario.

First the @NFL forces me to choose between my favorite sport and my country. I chose country. Then @Nike forces me to choose between my favorite shoes and my country. Since when did the American Flag and the National Anthem become offensive? pic.twitter.com/4CVQdTHUH4

— Sean Clancy (@sclancy79) September 3, 2018