Chris Woods recuperó 1,300 dólares que perdió en una tienda Publix, gracias a un buen samaritano que entregó el dinero a la Policía del condado de Pinellas, en la costa oeste de Florida, y a un video que captó el momento en que lo perdió.

En las cámaras del supermercado quedó grabado cuando Woods botó sin darse cuenta el fajo de billetes, en momentos en que sacaba el teléfono de su bolsillo.

Estas imágenes sirvieron a la Policía para dar con su paradero, pues el buen samaritano devolvió el dinero pero se desconocía a quién pertenecía.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pinellas publicó en Twitter una foto de él y solicitaron la “ayuda del público para identificar a un hombre que accidentalmente dejó caer una gran suma de dinero, mientras compraba en un (supermercado) Publix en el condado de Pinellas”.

Detectives request public’s assistance in identifying a man they say accidentally dropped a large sum of money while shopping at a Publix in Pinellas County. Anyone with information as to the identity of the citizen is asked to contact Corporal David Schafer at (727) 582-6355 pic.twitter.com/QQ4trCblsQ

— Pinellas SO (@SheriffPinellas) July 3, 2018