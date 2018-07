Tras 11 semanas sin haber ganador y con un acumulado de 522 millones de dólares, finalmente el sorteo del martes arrojó al boleto afortunado de la lotería Mega Millions.

Según informó la lotería en su página web, un solo boleto coincidió con los seis números de Mega Millions del sorteo del martes 24 de julio.

Los números ganadores fueron con las bolas blancas 1, 2, 4, 19 y 29, más el oro Mega Ball 20, con los que el afortunado dueño del boleto podrá reclamar el premio mayor estimado en 522 millones de dólares (308.1 millones en efectivo).

El boleto fue comprado en la tienda Ernie’s Liquors de San José, California según informó puntualmente la web oficial de la lotería y la propia Lotería de California en su cuenta oficial de Twitter.

We have one #MegaMillions jackpot winning ticket in #California. We're still awaiting results from other states. The winning California ticket was sold in #SanJose at Ernie's Liquors on South White Road. #CALottery

— California Lottery (@calottery) July 25, 2018