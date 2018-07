Walmart está en medio de la polémica después de que se descubrió que la cadena de supermercados está vendiendo ropa anti Trump “Impeach 45” en su sitio web, por lo que muchos usuarios en Twitter han llamado a un boicot contra la tienda.

Cientos de seguidores del presidente mostraron su indignación contra la famosa tienda y llamaron a un boicot, usando el hashtag “BoicotWalmart” a través de Twitter, luego de que aparentemente la cadena promueve la destitución del presidente Trump, haciéndose eco de la campaña que iniciaron algunos demócratas en el Congreso.

De acuerdo con Fox News, Ryan Fournier, presidente del grupo Students for Trump, fue uno de los primeros en descubrir que Walmart estaba vendiendo el artículo de ropa.

.@walmart why are you selling Impeach 45 baby clothes on your website????? What kind of message are you trying to send? https://t.co/PwI4nCVAZx — Ryan Fournier (@RyanAFournier) July 3, 2018

Entonces, Fournier le cuestionó a la compañía en un tuit: “¿Qué tipo de mensaje están tratando de enviar?”.

Mientras que otro usuario acusó a Walmart de unirse a la “extrema izquierda”.

Looks like @Walmart is looking to join the far left and maybe needs good ol #boycottwalmart to make them think a little! https://t.co/aIMpv9D3Rc — David Wright (@DavidMichWright) July 3, 2018

“No quería creerlo. Así que lo busqué “, escribió otro usuario. “Esto es despreciable. ¿Todos los Walmart estadounidenses? Im (sic) fuera!!!”.

I didnt want to believe it. So I searched for myself. This is despicable. All American Walmart? Im out!!! pic.twitter.com/nriCZu9e4a — Barb55 (@fivestarr6028) July 3, 2018

Boicot: Walmart vende ropa anti Trump

Old Glory es la compañía que vende la indumentaria “Impeach 45” y no es la única. De acuerdo con Fox News, en Walmart.com otras tres compañías venden productos en contra del presidente.

Pero también se venden artículos con la leyenda que ha hecho popular el presidente “Make America Great Again”, encontrando desde gorras, camisetas y hasta tazas de café.

De acuerdo con USA Today, el movimiento de “resistencia” contra el presidente Donald Trump tiene menos de un año y medio.

Impeach 45 es una medida que busca presionar al Congreso federal para que inicie un juicio político que lleve a la destitución del presidente Trump, la cual ha sido promovida por Tom Steyer, un millonario californiano que incluso podría aprovechar el fenómeno para catapultar su candidatura presidencial, de acuerdo con Politico,.