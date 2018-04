Best Buy y Amazon anuncian alianza para vender televisores inteligentes

Este miércoles, Best Buy anunció en su página web una nueva sociedad con Amazon, con el objetivo de llevar la última tecnología en televisores inteligentes Fire TV Edition a millones de clientes en Estados Unidos y Canadá.

Jeff Bezos, fundador y CEO de Amazon manifestó que esto significa llevar la relación comercial entre ambas empresas a otro nivel. “Estos televisores inteligentes Fire Edition de Insignia y Toshiba ofrecen bellas imágenes de todas las películas y programas de TV, con una experiencia que mejora cada día con Alexa. No podríamos tener un mejor socio en este esfuerzo”, dijo Bezos.

Por su parte, Hubert Joly, presidente y CEO de Best Buy, afirmó que esta alianza permitirá enriquecer la vida de los clientes al ofrecer mejores productos y servicios. “Creemos que Fire TV Edition ofrece una experiencia de usuario increíble y fortalece aún más la creciente conexión entre el cine en casa, la domótica y el control de voz”, agregó.

El primer paso lo darán este verano, cuando Best Buy saque al mercado más de 10 modelos 4K y HD Fire TV Edition de Toshiba e Insignia.

Datos sobre los nuevos TV de Best Buy y Amazon

Los televisores inteligentes vienen con experiencia Fire TV incorporada. Esto reúne TV en vivo, por aire y todo su contenido de transmisión en una ubicación fácil de ver.

Conecta con cualquier antena de alta definición.

Fire TV Edition incluye control remoto de voz con Alexa. Esto facilita buscar aplicaciones, programas, colocar música, controlar dispositivos domésticos inteligentes, entre otras opciones.

Utiliza Alexa para buscar y ver televisión abierta. También puede elegir episodios de televisión y películas de Netflix, Prime Video, HBO, PlayStation Vue, Hulu y más.

Fire TV Edition ofrece actualizaciones y mejoras que serán añadidas regularmente después de su compra.

En Estados Unidos, el televisor inteligente Fire TV Edition de Toshiba estará disponible a partir de este verano. En Canadá estarán disponibles para la venta a finales de este año.

¿Dónde comprarlos? Los Fire TV Edition estarán disponibles exclusivamente en Best Buy, en BestBuy. com. Esto significa que Best Buy se convierte en el primer vendedor externo en Amazon.com.