Solo quedan seis días para que inmigrantes beneficiados con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Honduras y Nicaragua se re-inscriban en el programa y renueven sus permisos de trabajo, recordó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, USCIS reiteró que hasta el próximo martes 13 de febrero de 2018 los miles de ciudadanos hondureños y nicaragüenses amparados por sus respectivos TPS podrán re-inscribirse y renovar sus permisos de trabajo, antes de que ambos programas finalicen luego de haber sido cancelados por la administración del presidente Donald Trump.

The deadline to re-register for TPS Honduras and TPS Nicaragua is Feb. 13. https://t.co/wfJea3wY4g

