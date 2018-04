Bed Bath & Beyond canjeará tarjetas de regalo de Toys R Us y Babies R Us por crédito de la tienda, pero esta oferta será solo hasta el jueves a medianoche. Además, el valor de cambio no será exacto, ya que la minorista de juguetes está liquidando sus tiendas.

Si le queda alguna tarjeta de regalo de Toys R Us esta es una buena oportunidad. La cadena de tiendas para el hogar aceptará tarjetas de regalo que tengan un saldo de al menos 20 dólares, así lo informó CNBC.

Los detalles de la oferta están disponibles en el sitio web de Bed Bath & Beyond.

La compañía reembolsará a los compradores aproximadamente el 65 por ciento del valor de las tarjetas, según informó Business Insider. Por ejemplo, Bed Bath & Beyond pagará 64.20 dólares por una tarjeta de regalo Toys R Us de 100 dólares.

La minorista de artículos para el hogar indicó que los precios de cambio pueden variar, pero que los compradores pueden verificar cuánto recibirán en el sitio web antes de aceptar el intercambio.

Sigue siendo un buen negocio para los que quieran gastar sus tarjetas de regalo y se están quedando sin tiempo. En especial, luego de que Toys R Us cerrara también su sitio web la semana pasada.

Toys R Us informó que los clientes tenían hasta el 21 de abril, para canjear sus tarjetas. Sin embargo, esas dos semanas que les quedan de vigencia, ya no podrán hacerlo en línea.

El pasado fin de semana, tanto ToysRUs.com como BabiesRUs.com fueron cerrados. La empresa está en el proceso de liquidación de toda la mercancías de sus tiendas en Estados Unidos.