¿Bank of America está cerrando cuentas a quienes sospecha son inmigrantes indocumentados?

El Bank of America estaría congelando cuentas cuentas bancarias de clientes que para la entidad son sospechosos de no ser ciudadanos legales de los EE.UU., según reportes de varios medios de comunicación.

El diario The Miami Herald publicó el jueves un informe con numerosos clientes de la institucion bancaria, quienes alegan que sus cuentas fueron congeladas o los amenazaron con congelarselas debido a preguntas sobre ciudadanía no respondidas o no respondidas en un tiempo estipulado.

Dan Hernández, un escritor de televisión de herencia cubana con sede en Los Ángeles, le dijo al Herald que el banco suspendió su cuenta comercial en diciembre de 2016 bajo sospecha de haber estado haciendo negocios con Cuba: su corporación se llamaba Cuban Missile Inc. y recibió su nombre por un sobrenombre él tenía como un niño.

“Empecé a gritar que esto era racista”, le dijo Hernández al Herald. “¿Pasaron por todas las empresas que tenían ‘bagels judíos’ en su nombre, o qué tal si llaman a alguien con ‘barbacoa coreana’ para ver si están haciendo negocios con Kim Jong Un?”

El escritor dijo que la situación se resolvió después de que tuiteó en la cuenta de redes sociales del banco.

Saeed Moshfegh, un estudiante de doctorado iraní en la Universidad de Miami, le dijo al Herald que se le negó el acceso a su cuenta bancaria después de que su oficina correspondiente le dijo que no podía aceptar la documentación que mostraba su estado actual como estudiante.

“No es tarea del Bank of America cerrar la cuenta de alguien”, agregó. “Los oficiales de inmigración son diferentes de Bank of America: con un banco, me gustaría sentir respeto … [y ser tratado] cómo tratan a otros clientes. Pero me tratan como un extraterrestre”, dijo Moshfegh al herald.

En un caso similar reportado por The Kansas City Star en julio, Josh Collins alegó que Bank of America congeló su cuenta luego de que él no respondió a una carta del banco en la que se le preguntaba sobre su estado de ciudadanía y él pensó que se trataba de un spam.

Bank of America le dijo al Kansas City Star que “es requerido por ley mantener registros completos y precisos para todos nuestros clientes y pueden solicitar información periódicamente, como país de ciudadanía y prueba de residencia en los EEUU”.

El gobierno federal no pide prueba de ciudadanía a bancos

Sin embargo, otras organizaciones bancarias dijeron que la prueba de ciudadanía no era requerida por el gobierno federal. Por el contrario, los bancos solo necesitan el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y el número de seguro social de los titulares de la cuenta.

Carla Molina, vocera del Bank of America, le dijo al Herald que si bien no pudo comentar sobre casos específicos, no ha habido ningún cambio en la última década en cómo el banco recopila información de sus clientes, y agregó que es un proceso estándar que el banco intente ponerse en contacto con sus clientes antes de cambiar el estado de sus cuentas bancarias.

Molina también encontró que las nuevas quejas de los clientes en los últimos meses podrían ser en respuesta a una mayor sensibilidad sobre el debate sobre la inmigración en los EE.UU.

