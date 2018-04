Un ejecutivo de Bank of America anunció el martes que el banco dejará de prestar dinero a compañías que fabrican rifles “de estilo militar” y que están disponibles para la compra de civiles.

Anne Finucane, vicepresidenta de Bank of America, dijo a Bloomberg TV que el banco no quiere “apoyar o financiar armas de fuego de estilo militar” y ha dicho a varios fabricantes de armas que ya no harán negocios con ellos, según información publicada por The Hill.

El banco ha prestado a los fabricantes de armas Vista Outdoor, Remington y Sturm Ruger, informó CNBC.

Bank of America había dicho que después del tiroteo en Parkland, Florida, a mediados de febrero estaba explorando formas en que podría contribuir a frenar la violencia armada. El pistolero confeso de ese tiroteo usó un rifle estilo AR-15.

“Estos son clientes con los que hemos disfrutado una relación”, dijo Finucane. “Hay quienes creo que reducirán sus carteras y trabajaremos con ellos y con otros que elijan hacer otra cosa”.

Cuando se le preguntó si Bank of America dejaría de hacer negocios con minoristas que venden armas de asalto, Finucane dijo que eso involucraría cuestiones complicadas relacionadas con las libertades civiles y la Segunda Enmienda.

“Es un buen diálogo público, pero eso está muy lejos”, dijo.

Finucane dijo que la reacción de los fabricantes de armas a la decisión de Bank of America ha sido mixta.

