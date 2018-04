Los seis principales bancos de Estados Unidos recibieron cuantiosas ganancias en el primer trimestre del año gracias a la reforma del sistema de impuestos aprobada por el presidente Donald Trump, según un análisis de The Associated Press.

Aunque parte de esas ganancias se deben a las más altas tasas de interés que les permitieron a los bancos cobrar más por préstamos otorgados, la causa principal son los miles de millones de dólares que esas instituciones se ahorraron en impuestos, a raíz de la reforma fiscal que Trump firmó en diciembre.

En total, los bancos se ahorraron por lo menos 3,590 millones de dólares el trimestre pasado, según el análisis de The Associated Press hecho con base en los impuestos pagados por esas instituciones desde 2015.

Los seis bancos más grandes que cotizan en bolsa _JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Bank of America_ por lo general son los primeros en publicar sus reportes de ganancias cada año. Sus reportes relativos al período enero-marzo ofrecen un vistazo temprano a cómo la reforma fiscal está incidiendo en los resultados financieros de las grandes corporaciones.

Antes de la reforma fiscal, la máxima tasa de impuestos para las corporaciones era de 35 por ciento, excluyendo lo que las empresas pagaban a nivel estatal.

Históricamente, los bancos pagan unas de las tasas más altas debido a que sus operaciones se centran en Estados Unidos. Antes de la reforma fiscal, los bancos pagaban entre el 28 por ciento y el 31 por ciento de sus ingresos cada año en impuestos corporativos.

Los resultados difundidos esta semana demuestran cuánto han bajado esos niveles: JPMorgan Chase pagó una tasa de 18.3 por ciento, Goldman Sachs 17.2 por ciento y el que más pagó fue Citigroup, con 23.7 por ciento.

Sin embargo, hay que aclarar que estas son solo las cifras relevantes a un período y los directivos de estas instituciones han calculado que para el año entero la cifra rondará entre 20 y 22 por ciento.

Para hacer el cálculo, The Associated Press usó la tasa impositiva promedio del año entero para los años 2015 y 2016. No se usó la tasa anual de 2017 debido a que todos los bancos, a excepción de Wells Fargo, tuvieron que hacer ajustes al final para adaptarse a la nueva ley.

Esos ajustes fueron mayormente de contabilidad, pero hicieron que los bancos reportaran una tasa de impuestos mucho más alta para 2017 de lo que han pagado usualmente. Incluirlos hubiera tergiversado el cálculo sobre la cantidad que cada banco se habría ahorrado en impuestos.