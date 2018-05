Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que ya ascienden a 35 las personas afectadas por un brote de salmonela proveniente de huevos en malas condiciones en un total de nueve estados.

Las autoridades explicaron este lunes que se han reportado 12 nuevos casos desde la última actualización, llevada a cabo el 19 de abril del 2018.

Al menos once personas han sido hospitalizadas, aunque no se ha reportado ninguna muerte hasta ahora en los nueve estados afectados, de acuerdo con los CDC.

Los estados que han reportado casos son Colorado, Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Carolina del Sur, Virginia y West Virginia.

Check the egg carton in your home: 200+ million eggs have been recalled. Eggs produced by Rose Acre Farms have been linked to 35 Salmonella infections reported from nine states. More information on CDC’s website: https://t.co/e9WdfEaTmz pic.twitter.com/GKeRydl8CM

— CDC (@CDCgov) May 11, 2018