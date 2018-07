Aunque el indocumentado compró su casa podría quedar en la calle (VIDEO)

El sueño del indocumentado Juan Manuel Rodríguez es comprar una casa. Pero al no cumplir con los requisitos para hacerlo, decidió adquirir un tráiler o casa móvil. Aunque está feliz porque le dio a su familia un techo donde vivir, ahora se ha dado cuenta que igualmente en cualquier momento podría quedar en la calle.

El inmigrante le contó a MundoHispánico por qué tomó la decisión de comprar una casa móvil, también conocida como “traila”, y lo que enfrentan ahora él y cientos de familias hispanas en EE.UU. que por necesidad toman esta opción.

Para comprar una casa la barrera no ha sido el dinero

Juan Manuel Rodríguez atravesó la frontera hace 18 años. Actualmente es electricista y trabaja por su cuenta. Con su negocio de electricidad logra ganar hasta 8,000 dólares al mes, así que los ingresos no fueron su mayor inconveniente a la hora de comprar vivienda.

Pero como no tiene documentos ni historial de crédito, no ha podido tener acceso a financiamiento.

Compró una casa móvil y ahora no sabe si fue una buena o mala decisión

En su afán de darle un techo a su familia y no seguir pagando renta, vio la posibilidad de comprar una casa móvil o tráiler.

La compró porque encontró estas facilidades:

Bajo costo. Valor: 18,000 dólares por una ‘casa’ de dos cuartos, cocina, dos baños, sala y espacio para lavadora y secadora. Baja cuota inicial. 1,500 dólares de pago inicial. Financiamiento sin requisitos. Cuotas mensuales de 500 dólares .

Pero ahora que lleva un tiempo viviendo allí se ha dado cuenta de las siguientes desventajas:

Sigue pagando renta: Solo es dueño del tráiler. Por el lote debe pagar un alquiler mensual de 530 dólares que incluye servicio de basura y agua. Igual puede quedar en la calle. Además, allí nada es seguro, en cualquier momento pueden pedirle desocupar el terreno y quedarían, él y su familia, sin tener a donde ir.

¿Qué dicen los expertos sobre comprar una casa de esta forma?

En declaraciones al Diario Las Américas, el experto financiero Andrés Gutiérrez señaló que “hoy en día hay casas móviles nuevas que cuestan lo mismo que una casa tradicional. La única diferencia entre una casa tradicional y una rodante es lo que conocemos como plusvalía”, es decir mientras la casa se valoriza con el tiempo un tráiler pierde valor.

“Con frecuencia escucho de personas que pagaron menos de 10,000 dólares por una “traila” que posiblemente costó 50,000 dólares cuando era nueva”, aseguró Gutiérrez.

Para el experto de la única forma en que vale la pena hacerlo es si se compra la casa móvil a muy bajo costo, es decir una que este deteriorada y tenga que hacer reparaciones, como fue el caso de Manuel Rodríguez.

Pero, aun así, “la idea, entonces, sería vivir muy barato para poder ahorrar y después, comprar una casa tradicional que sería una compra que sube de valor a largo plazo. Obvio que esto depende de pagar una renta baja por el terreno donde la pongas. He visto cómo la renta de los terrenos puede ser tan alta como si estuvieras pagando por un apartamento, pero con los riesgos de un propietario, porque si algo se descompone, esos costos corren por tu cuenta. Cuando uno renta un apartamento, no le corresponde pagar los costos de las reparaciones”, puntualizó el experto en finanzas personales en columna escrita al informativo.

A pesar de todo Juan Manuel Rodríguez no pierde la esperanza en que mediante una reforma migratoria pueda cumplir sus sueños, y mientras tanto piensa que “el que no arriesga no gana”.