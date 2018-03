El quedar huérfana fue lo que impulsó a la hispana Jacqueline García Ramos a emigrar a EE.UU., trabajar en algo que ‘raramente’ hacen mujeres y luchar por salvar millones de vidas en su país.

Su madre murió de cáncer debido a la pobreza y a la falta de recursos médicos en los hospitales públicos de El Salvador. Desde ese momento se prometió que haría lo que fuera por evitar que otras mujeres en su país pasaran por iguales condiciones.

16 días cruzando la frontera

Salió del Salvador porque ella y sus hermanos muchas veces no tenían qué comer, ni dónde dormir.

Tardó 16 días cruzando la frontera, pasando hambre y tomando agua de los mismos charcos en donde los animales lo hacían.

Llegó hace 3 años a Dallas y luego pasó a Atlanta. Un vecino la recibió en su casa para que ella pudiera enviar dinero y ayudar a su familia.

Por casualidad descubrió su habilidad en la plomería

El primer trabajo que le ofrecieron fue como ayudante de plomería ganado $60 al día, ya que no sabía ni como se llamaban las herramientas.

Aprendió viendo a los demás trabajadores y encontró su vocación en la soldadura.

“Ahora considero que soy una experta. No he visto a mujeres en esta actividad y nunca me imaginé trabajando soldando tuberías. Y yo pienso que es bien extraño, porque la gente se admira al verme”, asegura García.