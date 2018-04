¿Recuerdas cómo te enseñaban matemáticas? Tal vez lo primero que viene a tu mente es un método muy tradicional e incluso aburrido.

Sin embargo, hay uno no convencional que es utilizado por Jeff Bezos, director ejecutivo de Amazon, para enseñarle sus hijos.

De acuerdo con Business Insider, el empresario, que hasta ahora tiene una fortuna neta de 118,000 millones de dólares, y está por encima de Bill Gates y Warren Buffet (según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg) enseña a sus hijos esta materia con el Programa de Matemáticas de Singapur.

Esta forma de enseñanza también se conoce como “enfoque de dominio” y prevalece en China y Singapur.

No es coincidencia que Bezos haya elegido este método de enseñanza, pues según el último informe Estudio de las Tendencias en Matemáticas y Ciencias en 2007, Singapur se clasificó entre los tres primeros en los puntajes de matemáticas de cuarto y octavo grado, mientras que Estados Unidos se ubicó en el noveno y undécimo lugar, respectivamente.

El método con el que enseñan matemáticas a los niños en Singapur va más allá de la memorización.

Se les enseña la materia con conceptos y el objetivo principal no es que pasen el examen.

“La secuencia de temas en Singapur matemática se ha construido cuidadosamente sobre la base de la teoría del desarrollo infantil”, dijo Jeffery Thomas, presidente de Singapore Math Inc., para PBS Parents.

El experto aseguró que la clave está en la forma de resolver problemas.

