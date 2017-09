Aseguran que Toys “R” Us se declarará en bancarrota

Al parecer Toys “R” Us se está preparando para declararse en bancarrota, según fuentes cercanas a la empresa que pidieron a Bloomberg mantenerse en anonimato debido a que las deliberaciones son privadas.

BREAKING: Toys ‘R’ Us plans bankruptcy filing as soon as today https://t.co/ccrT8tNWC8 pic.twitter.com/d23kk4C5sJ

— Bloomberg (@business) 18 de septiembre de 2017