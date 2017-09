Aseguran que Irma destruyó mansión de Trump en St. Martin; las de Florida también corren peligro (FOTOS)

Se cree que la mansión de 11 recámaras propiedad del presidente Donald Trump en la isla de St. Martin fue destruida por el paso del huracán Irma, según un artículo publicado por el Daily Mail.

Por su parte The Washington Post reportó que la lujosa mansión Le Chateau des Palmiers está en la zona donde se sintió con mayor furia el poderoso huracán categoría 5.

“Sabemos que los cuatro edificios más firmes de la isla han sido destruidos, lo que significa que las estructuras más rústicas han quedado completa o parcialmente destruidas”, dijo Gerard Collomba, ministro del interior de Francia a la agencia AFP, según la revista People en Español.

La casa había sido puesta a la venta recientemente bajo la impresionante cifra de 26 millones, precio que posteriormente fue ajustado a 16.9 millones y al parecer continuaba en el mercado hasta la llegada del huracán.

Ahora que Irma va de camino a Florida, peligran otras propiedades del presidente, como la mismísima Mar-a-Lago en Palm Beach, que ha sido sede de encuentros entre Trump y diversos mandatarios. La mansión y resort de golf están valuados en 175 millones y se le conoce extraoficialmente como la Casa Blanca del sur.

Los administradores de la propiedad informaron a través de Twitter que estaban “monitoreando” el huracán, pero que las operaciones continuaban con normalidad “hasta próximo aviso”.

While we’re monitoring Hurricane Irma, all resort operations are as normal until further notice. Guests w/questions should call 305.592.2000 pic.twitter.com/wvZ6cTw7bq

Trump también posee campos de golf en Jupiter Island y West Palm Beach y otras propiedades de lujo en Sunny Isles, todas extremadamente vulnerables a la trayectoria que lleva el huracán hasta el momento, según People en Español.

Otras propiedades de magnates y celebridades fueron seriamente afectadas por el paso del poderoso huracán, como fue el caso del resort del multimillonario Richard Branson de las Islas Vírgenes.

Antes del paso de ‘Irma’, el dueño de Virgin Group compartió en su cuenta de Twitter que él y sus invitados estaban disfrutando de una ‘pijamada’ en dos habitaciones.

I haven’t had a sleepover quite like this since I was a kid. Wonderful team here on Necker all well https://t.co/tF84SPx7aB #Irma pic.twitter.com/DnnfUaeXhd

— Richard Branson (@richardbranson) 6 de septiembre de 2017