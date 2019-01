Consumer Reports realizó un estudio en jugos de frutas para niños y descubrió que más de la mitad contienen metales pesados, como arsénico, cadmio y plomo.

Consumer Reports 45 jugos de frutas populares que se venden en todo el país, incluidas las mezclas de manzana, uva, pera y fruta, y encontró niveles elevados de esos elementos, comúnmente conocidos como metales pesados, en casi la mitad de ellos, incluidos los jugos comercializados para niños.

“En algunos casos, beber solo 4 onzas al día, o media taza, es suficiente para generar preocupación” dice James Dickerson, director científico de Consumer Reports.

La prueba se centró en el cadmio, el plomo, el mercurio y el arsénico inorgánico (el tipo más dañino para la salud), porque representan algunos de los mayores riesgos, y las investigaciones anteriores sugieren que son comunes en los alimentos y las bebidas.

Los estadounidenses, especialmente los niños, beben mucho jugo. Más del 80 por ciento de los padres de niños de tres años o menos les dan jugo de fruta a sus hijos, según una encuesta nacional reciente de Consumer Reports. En el 74 por ciento de esos casos, los niños beben jugo una vez al día o más.

Los niños son particularmente vulnerables a los efectos dañinos de los metales pesados. “La exposición temprana a estos metales puede afectar toda su trayectoria de vida”, dice Jennifer Lowry, presidenta del Consejo de Salud Ambiental de la Academia Americana de Pediatría.

Pero los metales pesados ​​también pueden dañar a los adultos. “Cinco de los jugos que probamos representan un riesgo para los adultos con 4 o más onzas por día, y otros cinco representan un riesgo con 8 o más onzas”, dice Dickerson.

Entre los productos con mayor riesgo si consume una taza o más al día, están los jugos de manzana Gold Emblem de CVS, Great Value de Walmart, Trader Joe’s Organic y 365 Everyday Value de Whole Foods.

