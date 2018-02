Las autoridades arrestaron el pasado lunes a Dermis Hernández, después que agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) descubrieran que el hombre viajaría a Costa Rica argumentando una ‘emergencia’.

“El oficial Hernández fue arrestado y acusado de conspiración para cometer fraude electrónico en un Esquema Ponzi”, informó en una rueda de prensa, Jorge Colina, jefe de la Policía de Miami.

Press Conf: Chief addresses arrest of one of our officers. https://t.co/1z4QLaLLsu

— Miami PD (@MiamiPD) January 30, 2018