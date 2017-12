Una mujer de 94 años fue arrestada después de que supuestamente se negara a pagar tres meses de alquiler de su vivienda.

Juanita Fitzgerald fue arrestada y llevada a la cárcel del condado de Lake, en Florida, después de que se negó a pagar el alquiler durante tres meses en Franklin House, su residencia independiente, propiedad de National Church Services, reportó el noticiero Local 8 este viernes.

La representante del servicio de la Iglesia, Karen Twinem, indicó que Fitzgerald le dijo al personal que retenía el pago del alquiler porque iba a morir pronto, además de que había moho en su departamento. Sin embargo, el personal revisó el departamento y no encontró evidencia alguna.

93 year old Juanita Fitzgerald says she tried to pay her rent but was refused. Says she did not tell them she was dying to get out of paying rent. She says that’s a lie! Also says she’s never been arrested before but has faith God will get her through! News 6 WKMG / ClickOrlando pic.twitter.com/JjE4wifKlx

— Adrianna Iwasinski (@AIwasinski) 14 de diciembre de 2017