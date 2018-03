Arizona suspende operación de vehículos autónomos de Uber

El gobernador de Arizona, Doug Ducey, suspendió hoy las operaciones de los vehículos autónomos de Uber, tras ver el video del accidente en el que murió una mujer en Tempe el pasado 18 de marzo.

Ducey le informó a Uber mediante una misiva que las imágenes de video del accidente le ocasionaron una gran preocupación por la seguridad pública.

El gobernador señaló que el fatal accidente se debe a una “falla incuestionable”.

Elaine Herzberg, de 49 años, fue embestida fuera del paso peatonal por un Volvo XC90, que estaba en modo autónomo.

El incidente se produjo cerca de Mill Avenue y Curry Road, en un suburbio de Phoenix

Su muerte es la primera que involucra a un vehículo autónomo, un campo en el que se estima que Uber ha invertido unos 1,000 millones de dólares.

“La policía de Tempe dio a conocer el video previo al incidente. El video me pareció perturbador y molesto”, detalló Ducey en el documento.

“El accidente plantea muchas preguntas sobre la posibilidad de que Uber continúe operando en Arizona”, agregó el gobernador.

Mencionó que mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés) investiga el accidente, ordenó al Departamento de Transporte de Arizona que suspenda los permisos a Uber para probar sus carros autónomos en las vías públicas del estado por tiempo indefinido.

La Unidad de Delitos de Vehículos de la Policía de Tempe está investigando activamente los detalles de este incidente.

Una vez concluida la investigación, la Oficina del Fiscal del Condado de Maricopa revisará el caso.

The video is disturbing and heartbreaking to watch, and our thoughts continue to be with Elaine’s loved ones. Our cars remain grounded, and we're assisting local, state and federal authorities in any way we can. https://t.co/wUfLw2nNnk

— Uber Comms (@Uber_Comms) March 22, 2018