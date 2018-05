El presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Comercio el inicio de una investigación para determinar la necesidad de imponer aranceles a la importación de autos y sus piezas.

Trump se reunió el miércoles con su secretario de Comercio, Wilbur Ross, con el que habló “sobre el estado actual de la industria automovilística” estadounidense.

“He ordenado a Ross que considere iniciar una investigación sobre importaciones de automóviles, incluyendo camiones, y piezas de automóviles para determinar sus efectos en la seguridad nacional de EE.UU.”, dijo en un comunicado Trump.

The Wall Street Journal había publicado unas horas antes que ese aumento en los aranceles estaría justificado por razones de seguridad nacional, amparándose en una disposición judicial conocida como Sección 232 y a la que ya recurrió para imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio.

Según Bloomberg, el Gobierno de Trump estudia imponer aranceles del 25 por ciento a los automóviles importados.

El mayor importador de automóviles a EE.UU. es México, seguido de Canadá, Japón, Alemania y Corea del Sur, según datos del Departamento de Comercio.

Precisamente el miércoles, el presidente estadounidense dijo que no está “feliz” con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Canadá y México, acuerdo que amenazó con romper durante la campaña presidencial.

Además, Trump adelantó que venían buenas noticias para la industria automotriz del país a través de su cuenta de Twitter.

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 23, 2018