El presidente Donald Trump quiere reconstruir la infraestructura de transporte del país y fortalecer la industria acerera estadounidense imponiendo aranceles a su importación, pero este segundo objetivo podría dificultar el primero.

Desde que Trump anunció los aranceles en marzo, se han encarecido los precios del acero estadounidense para la construcción de puentes, reforzamiento del concreto de autopistas y colocación de vías para los sistemas de transporte público.

Aunque muchos de los grandes proyectos de construcción de esta temporada lograron precios previos a los aranceles, aumenta la preocupación de los contratistas y algunas autoridades del transporte de que se incrementen los costos y se retrase el trabajo que todavía está en fase de planeación.

“Parece que el presidente se enfrenta con dos prioridades en conflicto en su administración”, dijo Brian Turmail, vicepresidente de asuntos públicos e iniciativas estratégicas de la Sociedad General de Contratistas de Estados Unidos.

This will be a big week for Infrastructure. After so stupidly spending $7 trillion in the Middle East, it is now time to start investing in OUR Country!

En febrero, Trump anunció un plan de infraestructura de 1.5 billones de dólares, que utilizaría 200,000 millones de dólares de fondos federales para ayudar a la inversión estatal, local y privada. La propuesta había ganado ímpetu en el Congreso cuando el presidente anunció los aranceles de 25 por ciento al acero y del 10 por ciento al aluminio importado de la mayoría de los países. Luego de una exención temporal, los aranceles afectaron a los aliados de Estados Unidos, Canadá, México y la Unión Europea, el 31 de mayo.

La mayoría de los proyectos de transportación financiados por la federación, ya requieren por ley utilizar acero estadounidense. Los aranceles son como impuestos aplicados sólo a productos importados. Pero como hacen que el acero extranjero sea más caro, los productores estadounidenses también podrían elevar los precios sin que la competencia internacional venda a precios más bajos.

Why is it that the Wall Street Journal, though well meaning, never mentions the unfairness of the Tariffs routinely charged against the U.S. by other countries, or the many Billions of Dollars that the Tariffs we are now charging are, and will be, pouring into U.S. coffers?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2018