Apuesta ‘Money’ alto contra McGregor, una pelea millonaria

Floyd Mayweather Jr. afirma que en el pleito contra Conor McGregor el que más arriesga es él.

Son 40 años de edad, un legado intacto en el boxeo profesional, además de que regresa a pelear después casi dos años de inactividad. Por eso, el estadounidense cree que enfrentar a la estrella del Ultimate Fighting Championship (UFC), McGregor, de 29 años, no es un combate cualquiera, reportó Agencia Reforma.

Ambos se medirán el 26 de agosto en la T-Mobile Arena de Las Vegas, en un duelo pactado a 12 asaltos sin título de por medio, y que marcará el debut en el pugilismo de paga del irlandés, quien es un gladiador de las artes marciales mixtas.

“Siento que los dos estamos arriesgando algo, pero yo soy quien más expone, yo soy el invicto, el peleador que tiene (marca de) 49-0. McGregor puede perder y no importa, ya ha perdido antes, pero yo no puedo perder, siempre he sido un ganador, dentro y fuera del ring, por eso siempre doy todo de mí en cualquier cosa que hago”.

“No pienso en una derrota, y me mantengo enfocado en el triunfo. Estoy al 100 por ciento y no hay excusas. Con la edad viene el conocimiento, la experiencia, y ahora conozco mejor mi cuerpo. De joven no le das oportunidad a tu cuerpo de descansar, trabajas sin parar, algo que no hago ahora”, expresó en teleconferencia el originario de Grand Rapids, Michigan.

Ganancias millonarias

La pelea entre el boxeador Floyd Mayweather Jr. y el luchador de UFC Conor McGregor promete ser una de las peleas más vistas del año. Pero con un boxeador cuyo apodo significa dinero y un luchador que anunció que ganó 40 millones de dólares en 2016, es difícil enfocarse en la pelea sin pensar en cuánto dinero está involucrado.

Según ESPN, aunque esta pelea puede no ser tan lucrativa como la de Mayweather contra Paquiao en 2015, las ganancias serán exorbitantes.

La venta de tiquetes para este evento puede generar unos 70.2 millones de dólares, con un precio promedio de 3,600 dólares.

Pero el fuerte de estas peleas está en la transmisión de PPV. Según ESPN, el precio para ver la pelea de Mayweather – Paquiao era de 99 dólares en promedio, lo cual generó un total 455 millones.

Las ventas proyectadas para el evento del próximo sábado son de 475 millones. Un monto superior que puede ser debido a que esta pelea integra a los fanáticos del boxeo y del UFC.

Las ventas promocionales para esta pelea se calculan en 22 millones, también puede ser debido a las dos disciplinas involucradas. Hay que tener en cuenta que las marcas que promocionan los grandes eventos de boxeo y UFC (como Tecate y Metro PCS) quieren tener relevancia en esta pelea.

Segun Forbes, Mayweather puede ganar mínimo 100 millones, pero puede llegar a ser cuatro veces más, mientras que McGregor puede ganar al menos 75 millones de dólares, sin contar con sus patrocinios.

Con estos números, solo nos queda la duda de cuánto ganará el vencedor de la pelea.