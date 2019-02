Un juez de bancarrotas de Nueva York aprobó este jueves el plan del presidente y máximo accionista de Sears, Edward Lampert, para comprar la cadena de grandes almacenes y evitar la liquidación, evitando el cierre de más de 400 tiendas y la pérdida de unos 45,000 empleos.

Lampert alcanzó el mes pasado un acuerdo con los liquidadores para recomprar la empresa a través de su fondo de inversiones, ESL Investments, por una cantidad en torno a los 5,200 millones de dólares.

Sears se declaró en quiebra el pasado octubre y numerosos acreedores de la compañía se oponían al plan de su presidente, recordando algunas de sus controvertidas decisiones y prefiriendo la liquidación.

Después de ver rechazadas varias ofertas, Lampert logró un acuerdo a mediados de enero, tras aumentar la cuantía de la operación y asumir mayores responsabilidades financieras.

Tras escuchar a todas las partes en un proceso de tres días en Nueva York, el juez Robert Drain decidió este jueves dar luz verde al plan, según recogen varios medios estadounidenses.

