Eddie Hernández es un reconocido chef que se inclinó por las artes culinarias gracias a su abuela. De ella aprendió mucho sobre la cocina de su país natal México. Sin embargo, una pasión más grande siempre ha estado en su mente: la música. Heriberto Hernández “Eddie” ha tenido un sueño que aún persigue.

Antes de mudarse a Estados Unidos a los 16 años, Eddie siempre tuvo las ganas de trabajar y salir adelante. En su tierra fue vendedor de tortas, periódicos y carros. Por otro lado, dio rienda a su gusto por la música y aprendió a tocar batería y a construir su sueño de dedicarse a este arte el resto de su vida.

Siendo un niño, Eddie Hernández aprendió de su abuela sobre la gastronomía mexicana. Aunque siempre se ha visto como músico, Eddie ha encontrado el éxito siendo chef. Se mudó a EE.UU. y ahora es un reconocido chef que ha ganado numerosos premios y ha sido invitado por varios medios de comunicación como The New York Times, CNN y CBS entre otros.

Eddie recuerda el momento más exitoso de su carrera y lo tiene muy presente en su memoria. Fue el primer día que fue invitado por CNN y su madre lo estaba viendo en vivo desde México. El nunca se imaginó hasta dónde podía llegar poniendo en práctica las recetas de su abuela.

Hernández sigue manteniendo la consciencia de que todo lo que ha conseguido lo ha luchado y tiene muy claro que el objetivo de su vida no es tener fama ni ganarse premios sino ayudar a quien también quiere salir adelante. “Ganarme trofeos no me hace mejor persona. Me hace mejor persona saber que los muchachos que trabajan conmigo también son exitosos”.

En la actualidad Eddie Hernández maneja varias locaciones de la Taquería del Sol junto a su socio Mike y ha publicado su libro Turnip Greens & Tortillas: A Mexican Chef Spices Up the Southern Kitchen que ha sido reconocido por ser uno de los 10 mejores libros de Georgia para leer de 2018.

¿Cuánto gana un chef profesional?

Hernández asegura que un chef profesional puede llegar a ganar más de 150,000 dólares al año dependiendo el restaurante que va a comandar, así como también la disciplina y la decisión de tomar acción en cualquier proyecto que se emprenda. También dice que es importante ponerle precio a lo que sabes hacer y que el trabajo demuestre lo que tienes.

Aunque Eddie Hernández ha alcanzado el éxito como chef y ha dedicado gran parte de su vida a la industria de la gastronomía, este mexicano no ha abandonado su sueño de dedicarse a su gran pasión: la música. “El día que me retire de los negocios quiero montar un estudio de música y patrocinar jóvenes”.

