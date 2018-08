Apple hace historia: alcanza el billón de dólares en valor de mercado

Apple alcanzó hoy el billón de dólares en valor de mercado, siendo la primera compañía en alcanzar esa cifra.

El hito fue posible tras darse a conocer el pasado martes los resultados de su reporte trimestral.

La empresa liderada por Tim Cook alcanzó el billón de dólares en horas de la mañana de este jueves, cuando sus acciones tocaron los 207.05 dólares, con un alza de 2,77 por ciento.

Good morning, developers! #WWDC18 is here, and we can’t wait to show you what we’ve been working on! pic.twitter.com/d7YuKTmt6Y

De esta manera, Apple ganó la carrera por el billón antes que Amazon, Alphabet (propietaria de Google) y Microsoft.

Los valores de mercado de esas tres compañías oscilan entre 815,000 y 870,000 millones de dólares.

En los últimos años, Apple ha recomprado tantas acciones que su recuento actual alcanza las tres cuartas partes de lo que llegó a ser su punto más alto en 2012.

Desde entonces, las acciones sobresalientes del fabricante del iPhone han caído 1,3 por ciento en promedio cada trimestre.

La compañía con sede en California compró una cantidad récord de acciones en el primer trimestre de este año.

De hecho, nueve de las 20 recompras trimestrales más grandes jamás realizadas por compañías estadounidenses fueron de Apple.

Desde su fundación en 1976, Apple ha rediseñado constantemente lo que puede ser una computadora y ha definido cómo los humanos interactúan con los dispositivos y el software.

iMac, iPod, iPhone y iPad fueron grandes éxitos, mientras las fallidas Newton y Lisa se consideran pioneras.

Ten years ago, the App Store started a revolution that has changed our world. For hundreds of millions of people, in ways too many to count, life is better because “There’s an app for that!” Happy 10th birthday, @AppStore!

— Tim Cook (@tim_cook) July 10, 2018