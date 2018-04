Apple compra Shazam y la Unión Europea investiga

La Unión Europea abre una investigación sobre la compra de Shazam (aplicación de reconocimiento de canciones) por parte de Apple.

Según informa AP, la idea es asegurarse que no limite demasiado la elección del consumidor. La investigación inicial espera “garantizar que los fanáticos de la música continúen disfrutando de atractivas ofertas de transmisión de música y que no tengan menos opciones como resultado de esta fusión propuesta”, dijo a AP Margrethe Vestager, comisionada antimonopolio de la Unión Europea.

En diciembre Apple anunció que compraría al fabricante de la popular aplicación de reconocimiento de canciones, competidor directo de Siri, la asistente digital de Apple, dice AP

Según informa Eleconomista.com.mx, Shazam, empresa con sede en Gran Bretaña, permite a las personas utilizar el micrófono de su teléfono inteligente para identificar las canciones que se reproducen a través de los altavoces, la televisión o la radio en cuestión de segundos. Actualmente, la aplicación identifica una canción y luego recomienda al usuario un servicio de transmisión de música (streaming) como Spotify, Deezer o Apple Music para comprarla.

