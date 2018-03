Alguien en Santa Mónica, California despertó convertido en millonario, después del sorteo de Powerball del sábado por la noche.

El boleto ganador local no alcanzó el gran premio gordo, pero sí combinó cinco números para llevarse un total de 1.2 millones de dólares, de acuerdo con ABC7 News.

El boleto fue vendido en Ed’s Liquor Store, una tienda ubicada en la cuadra 800 de Pico Boulevard.

El gerente de Ed’s Liquor estaba extasiado por la primera gran victoria de la ubicación.

“Me sorprendió esta mañana. Ayer, cuando me llamaron, pensé: ‘Guau, ¡eso está bien!’ Por lo tanto, con suerte siguen ganando el grande”, dijo.

Mientras el dueño de la licorería celebraba la victoria, el afortunado ganador que compró el boleto local aún no se ha presentado.

En cuanto al gran premio, alguien en Pennsylvania igualó los seis números por 456.7 millones de dólares. Es el octavo premio gordo más grande en la historia de Powerball.

Los números ganadores fueron 22, 57, 59, 60, 66, y el Powerball fue 7. El juego de poder fue 2X.

Aunque no fue revelada la ubicación exacta donde se vendió el boleto ganador en ese estado, se confirmó que igualó las cinco bolas blancas y el Powerball, gracias a lo cual obtuvo la octava bolsa más grande en la historia del concurso, reportó USA Today.

