Anuncian números ganadores y nadie se lleva el premio del Powerball

Si usted no ganó el gran premio del Powerball, no se sienta solo, porque nadie se lo llevó. Y es que según informó el portal radial de 97.1 The River,

ABC News informó que nadie ganó el enorme bote de $ 541.9 millones en el sorteo del sábado.

Los números ganadores fueron 17, 19, 39, 43, 68 y Powerball 13.

El premio ha aumentado al acumularse los sorteos sin que nadie haya acertado los seis números en más de dos meses.

Sin embargo, no recomiendan que se desahaga del billete, pues según el sitio web de Powerball, los boletos vendidos en Carolina del Sur y Tennessee ganaron un premio de 2 millones de dólares, mientras que otros boletos ganadores se vendieron en California, Florida, Missouri, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Pennsylvania, pero no ganaron el premio ‘gordo’.

Después de que nadie se llevara el máximo premio, el bote para el sorteo del miércoles se disparó a un estimado de $ 650 millones, con un valor en efectivo de $ 411.7 millones, informó el sitio web del Powerball.

Fue anoche cuando la lotería Powerball anunció los números ganadores de uno de sus mayores premios en Estados Unidos que alcanza alrededor de 535 millones de dólares.

Hasta antes del sorteo, el premio alcanzaba según cálculos 535 millones de dólares, que lo convierten en el octavo gordo más grande en la historia de Estados Unidos.

La probabilidad de ganar el gordo es de una en 292.2 millones.

La lotería Powerball se juega en 44 estados así como en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. (Con información de AP).