Cuando los expresidentes George W. Bush y Barak Obama enviaron a la Guardia Nacional a la frontera durante sus respectivos mandatos, el costo que tuvieron que pagar los contribuyentes estadounidenses fue de unos 1,350 millones de dólares. Por eso ahora que el presidente Donald Trump ha tomando una decisión parecida, el costo podría ser similar o incluso más elevado y saldría del dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Ante esta situación la gobernadora de Oregon, la demócrata Kate Brown, ha decidido no enviar a los soldados de su estado que pertenecen a la Guardia Nacional para cumplir con la orden del presidente Trump, de acuerdo con información divulgada por Noticieros Televisa.

If @realDonaldTrump asks me to deploy Oregon Guard troops to the Mexico border, I’ll say no. As Commander of Oregon’s Guard, I’m deeply troubled by Trump’s plan to militarize our border.

“Si @realDonaldTrump me pide que despliegue tropas de la Guardia de Oregon en la frontera con México, diré que no. Como comandante de la Guardia de Oregon, estoy profundamente preocupada por el plan de Trump de militarizar nuestra frontera”, escribió la gobernadora en su cuenta de Twitter.

There’s been no outreach by the President or federal officials, and I have no intention of allowing Oregon’s guard troops to be used to distract from his troubles in Washington.

— Governor Kate Brown (@OregonGovBrown) April 4, 2018