Angélica Rivera acepta regalo de afectada por sismo y ahora está en medio de la polémica (VIDEO)

Por aceptar un regalo de una de de las cientos de damnificados por el terremoto del pasado siete de noviembre, ahora la primera dama de México, Angélica Rivera de Peña Nieto, está en medio de la polémica.

Francisca Flores, una joven madre de 18 años y originaria de la comunidad oaxaqueña de Santa María Chabani, no dudó en darle lo más valioso que poseía a la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, como agradecimiento cuando ella estuvo en su comunidad y le prometió una carriola y una casa.

Pero al enterarse del detalle que su hija tuvo con la primera dama, la mamá de Francisca se enojó porque era la dote que con tanto esfuerzo le había dado cuando la joven se casó. Se trataba de una cadena de 20 gramos de oro, estimado en más de 600 dólares.

Según explicó Univisión Noticias, el costo de la cadena equivale a más de tres meses de trabajo en una comunidad como Santa María Chabani, que vive de la producción de totopos de maíz.

Mientras la hermana de Francisca contó a las cámaras de Univisión que su mamá ahora pregunta “por qué se lo dio, porque es lo único que ella tiene”, la joven aclara que ella “se lo di de mi corazón, porque sé que sí nos va ayudar”.

A unas horas del encuentro entre la primera dama y Francisca, llegó el primer regalo prometido: una carriola de color verde, con la que podrá pasear a su hijo de dos años por las calles del pueblo.

La hermana de Francisca solo espera que el otro regalo prometido también llegue pronto. Francisca le dijo a su hermana que la señora Peña Nieto le va a dar una casa, “le dije pero tú no tienes terreno, (ella me dijo que) ‘me va a dar el terreno, me va a dar la casa, me lo prometió’ y ahora esperemos que si no lo regrese (la cadena), pues que cumpla”.

Según Univisión, Presidencia les confirmó que la primera dama está muy conmovida con el regalo de Francisco y que buscará un reencuentro muy pronto, para hacerle realidad su sueño de tener un lugar donde vivir.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar, donde los usuarios han mostrado su molestia hacia la primera dama por aceptar un regalo de esa naturaleza.

“Qué muerta de hambre es la primera dama, no debió haber agarrado el regalo, está mirando que esa gente no tiene ni qué comer”, opinó una usuaria en YouTube.

“La ‘Gaviota’ no se lo merece, que estupi…, por qué lo haría, tanto que estos cabr… han robado al pueblo mexicano, sería por su ignorancia; yo también soy ignorante, pero a estos no les daría ni un vaso con agua”, escribió alguien más en la red social.

“Pobre muchacha, tan humildemente se la regaló, ojalá la ‘Gaviota’ cumpla con lo prometido y no le quede mal, porque ella lo hizo de todo corazón, Dios la bendiga y le dé más”, fue la opinión de otra usuaria.