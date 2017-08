Andrés García denuncia “abusos gubernamentales” (VIDEO)

Las peleas de Andrés García en contra de lo que considera “abusos gubernamentales” siguen. Ahora enfrenta a la Comisión Federal de Electricidad de México por aumentarle sin razón el precio de la luz, según alega.

El actor señala que le han enviado recibos de hasta 14,000 pesos mexicanos (unos 800 dólares), contra los 5,000 (285 dólares) pagados anteriormente, cuando en su casa se gasta poco.

“Antes tenía cuatro empleados; ahora uno y estamos justo en época de lluvias, cuando no hace falta mojar las palmeras. Debería haber bajado a la mitad (por no usar la planta de riego)”, comparte García, vía telefónica desde Acapulco.

“Dicen que la computadora les marca esa cifra y digo que pueden decir misa, pero ahora es cuando menos gente hay, no se alquila nada y no me voy a dejar”, sentencia. Ya habló con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para saber los pasos a seguir.

También le recomendamos… Mujer inconforme porque le dieron anillo de compromiso ‘pequeño’

Lo que va bien, señala, es la petición hecha a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que ya fue turnada a la oficina de la Ciudad de México. En ella establece su descontento con el incremento al pago de predial de su rancho, en el Ajusco. Se le están cobrando 26 mil pesos mexicanos (1,485 dólares) bajo el pretexto, señala, de que las reglas han cambiado.

“Ya me mandaron los documentos donde dicen que sí funciona (la petición a la CNDH) y ahora la semana que viene los abogados se comunicarán conmigo y vamos a trabajar ya juntos”, explica.

Esta última pelea, destaca el actor de “Tintorera” y “El privilegio de amar”, es la que más le molesta, pues por ello no ha podido vender, hasta ahora, alguna de sus propiedades. La venta es necesaria para poder tener dinero, ahora que no trabaja.

El año pasado, por manejar un auto en caminos empedrados, se lastimó la columna que lo dejó sin caminar por algunos días.

“No puedo caminar aun bien, me estoy curando, estoy en terapia y sale muy caro, me faltan aun tres o cuatro meses de terapia y obviamente no puedo trabajar en estas condiciones”, comenta el histrión de 76 años.

Detalla que el gobierno de la Ciudad de México calificó al rancho como PH5, misma categoría de las propiedades en Polanco, una de las zonas más exclusivas de la capital, pero “(en el rancho) no tengo agua, drenaje ni recolección de basura”.

García ha visto su salud deteriorada desde que hace un par de años sufriera una parálisis en el 95% de su cuerpo a consecuencia de conducir indiscriminadamente su auto de carreras a campo traviesa, según publicó la revista TVyNovelas.

Cabe recordar que, durante muchos el actor también ha enfrentado una lucha contra el cáncer.