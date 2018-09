El presidente electo de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que en su Gobierno el país se convertirá en una potencia mundial económica y será ejemplo a nivel global de desarrollo.

Desde la frontera con Estados Unidos, el morenista reiteró que a partir de enero de 2019 se implementarán programas sociales para evitar la migración de mexicanos al vecino país del norte.

“México se va a convertir en una potencia económica y en un ejemplo de desarrollo y bienestar en el mundo”, afirmó el presidente electo a través de un video.

Cumpliré el compromiso de convertir la frontera norte en zona libre: bajará el IVA al 8 por ciento, el ISR al 20 por ciento y aumentará el salario mínimo al doble. Posted by Andres Manuel Lopez Obrador on Friday, September 21, 2018

Y reiteró que en la frontera se decretará una zona franja en la que se bajará el IVA y el ISR, además de que se subirá el salario mínimo.

“(Se busca) que en esta franja se detengan los mexicanos, que tengan trabajo y que no se vean obligados a cruzar del otro lado de la frontera”, agregó.

Las reacciones de los mexicanos no se hicieron esperar, sobre todo de aquellos que comenzaron a hacerle peticiones.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador favor de revisar el caso de la línea fronteriza de Tijuana, están tirando los árboles e invadiendo aproximadamente entre uno y dos metros de territorio mexicano”, le escribió un usuario en Facebook.

“También que bajen el IVA en la zona sur, específicamente en Quintana Roo. Aquí también subió y también afectó enormemente la economía de las y los habitantes”, le pidió alguien más.

Mientras que no faltaron los comentarios en contra: “Mucho hablar bla, bla, ya no más promesas, estamos ya hasta la mad… póngase a trabajar, no cambie tanto sus discursos, como empezó. Hágalo y cumpla todas sus promesas de campaña; así como usted lo prometió”.

