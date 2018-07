Tras su virtual triunfo en las elecciones en México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó que recibió una llamada esta mañana del presidente de EE.UU. Donald Trump.

“Recibí llamada de Donald Trump y conversamos durante media hora”, escribió el virtual presidente electo de México en su cuenta de Twitter.

El líder de la coalición “Juntos Haremos Historia” explicó que al presidente Trump le propuso “explorar un acuerdo integral”.

Tanto AMLO como Trump hablaron “de proyectos de desarrollo que generen empleos en México, y con ello, reducir la migración y mejorar la seguridad”.

López Obrador aclaró que “hubo trato respetuoso” y que además dialogarán sus representantes con el gobierno de Trump.

En la llamada hablaron de impulsar el desarrollo en México para reducir la migración hacia EE.UU.

Por su parte el presidente Donald Trump pronosticó una relación positiva con el virtual ganador de la elección presidencial en México, Andrés Manuel López Obrador.

Trump dijo que “tuvo mucha buena conversación” con el líder de izquierda el lunes durante unos 30 minutos, un día después de la victoria de López Obrador.

“Creo que la relación será una muy buena”, dijo Trump.

Durante una reunión con el primer ministro holandés Mark Rutte, comentó que él y López Obrador hablaron de la seguridad fronteriza y el comercio.

“Hablamos de comercio, hablamos del TLCAN, hablamos de un acuerdo separado, sólo México y Estados Unidos”, dijo.

Trump retrasará los esfuerzos para renegociar el TLCAN hasta las elecciones de medio periodo en noviembre, dijo este fin de semana.

Luego de darse a conocer las primeras encuestas de salida, que favorecían al líder del Partido Morena, y de que sus contendientes Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Jaime Rodríguez Calderón aceptaran su derrota, el presidente Trump le mando un mensaje a AMLO a través de Twitter.

“Felicidades a Andrés Manuel López Obrador por convertirse en el próximo presidente de México. Espero con ansías trabajar con él. ¡Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a los Estados Unidos como a México!”, escribió el presidente estadounidense en su cuenta de Twitter.

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018