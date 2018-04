Amazon se hunde en la bolsa después de los ataques de Trump

Las acciones de Amazon cayeron un 5 por ciento este lunes después de que Trump atacara de nuevo a través de Twitter. La gran empresa de ventas en línea ha perdido 60,000 millones de dólares en valor de mercado desde que la semana pasada se dijera abiertamente que Trump quiere “ir tras” ellos.

“Solo tontos, o peor, dicen que nuestra oficina de correos que pierde dinero, hace dinero con Amazon. PIERDEN UNA FORTUNA, y esto será cambiado. Además, nuestros minoristas que pagan impuestos totalmente están cerrando tiendas en todo el país … ¡no están en igualdad de condiciones!”, expresó Trump en su cuenta @realDonaldTrump.

Con esto, el presidente Trump acusa de nuevo a Amazon de aprovecharse del Servicio Postal de los Estados Unidos y sugirió que la empresa no paga una cuota justa de los impuestos con respecto a otros minoristas.

El presidente ha manifestado que no le gusta Amazon porque Jeff Bezos también es dueño de The Washington Post. Amazon y el periódico no tienen relación entre sí, pero él ha dicho sin pruebas que cree que Bezos usa a The Washington Post para apoyar por los intereses de la empresa de ventas en línea, así lo informó CNN.

Amazon en la bolsa

Las acciones de Apple, Google, Microsoft y Facebook representaron casi un cuarto del valor de mercado de todo el S&P 500 a partir de finales de febrero. Estas empresas contribuyeron a la crecida del mercado el año pasado, en la que Amazon ganó 56 por ciento en valor.

Ahora, la caída de Amazon ha contribuido a un desplome global del mercado.

Nasdaq cayó un 2.7 por ciento el lunes.

El temor a las regulaciones gubernamentales ha llevado a muchos inversionistas a vender sus acciones tecnológicas, en especial después del escándalo de Facebook.

“Hay una nube reguladora sobre todos los nombres tecnológicos en este momento”, dijo el analista de Jefferies Brent Thill a CNN.

“Cuando tiene un límite de mercado de 700,000 millones de dólares, se convierte en un objetivo”, agregó Thill.

Amazon, después de su caída, tiene un valor de mercado de 664,200 millones de dólares.